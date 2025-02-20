Где на Харьковщине идут бои — информация Генштаба на 16:00

Трижды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и дважды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, один бой продолжается.

На Купянском направлении враг атакует в районе Загрызово, бои продолжаются.

С территории РФ оккупанты совершили артобстрелы районов населенных пунктов Тимофеевка и Лемещино, а также нанесли авиаудар вблизи села Клинова-Новоселовка.