Где на Харьковщине идут бои — информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Трижды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и дважды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, один бой продолжается.
На Купянском направлении враг атакует в районе Загрызово, бои продолжаются.
С территории РФ оккупанты совершили артобстрелы районов населенных пунктов Тимофеевка и Лемещино, а также нанесли авиаудар вблизи села Клинова-Новоселовка.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и дважды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".