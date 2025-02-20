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Где на Харьковщине идут бои — информация Генштаба на 16:00

Фронт 17:19   20.02.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине идут бои — информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Трижды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и дважды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, один бой продолжается.

На Купянском направлении враг атакует в районе Загрызово, бои продолжаются.

С территории РФ оккупанты совершили артобстрелы районов населенных пунктов Тимофеевка и Лемещино, а также нанесли авиаудар вблизи села Клинова-Новоселовка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 17:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и дважды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".