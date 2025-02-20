Де на Харківщині тривають бої – інформація Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Тричі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та двічі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог атакує в районі Загризового, бої тривають.
З території РФ окупанти здійснили артобстріли районів населених пунктів Тимофіївка та Леміщине, а також завдали авіаудару поблизу села Клинова-Новоселівка.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 17:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та двічі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".