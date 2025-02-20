Де на Харківщині тривають бої – інформація Генштабу на 16:00

Тричі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та двічі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакує в районі Загризового, бої тривають.

З території РФ окупанти здійснили артобстріли районів населених пунктів Тимофіївка та Леміщине, а також завдали авіаудару поблизу села Клинова-Новоселівка.