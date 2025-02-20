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Ранковий авіаудар по Слатиному: пошкоджені 11 будинків, наслідки (фото)

Події 15:34   20.02.2025
Вікторія Яковенко
Ранковий авіаудар по Слатиному: пошкоджені 11 будинків, наслідки (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Внаслідок авіаудару РФ по селищу Слатине на Харківщині постраждали 11 будинків, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, вранці окупанти скинули на населений пункт три керовані авіабомби, попередньо КАБ-500.

«Два удари прийшлися по відкритій території, третій – на вулицю у район приватної забудови. У цей час багато слатинчан були вдома і займались хатніми справами. На щастя, ніхто з них дивом не постраждав», – розповів Задоренко.

Він також зазначив, що наразі енергетики намагаються відновити лінії електропередачі, які також постраждали внаслідок обстрілу.

удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, близько 10:40 окупанти завдали комбінованого удару КАБами по селищу Слатине, повідомляв начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіаудару РФ по селищу Слатине на Харківщині постраждали 11 будинків, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".