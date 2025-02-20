Ранковий авіаудар по Слатиному: пошкоджені 11 будинків, наслідки (фото)
Внаслідок авіаудару РФ по селищу Слатине на Харківщині постраждали 11 будинків, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
За його даними, вранці окупанти скинули на населений пункт три керовані авіабомби, попередньо КАБ-500.
«Два удари прийшлися по відкритій території, третій – на вулицю у район приватної забудови. У цей час багато слатинчан були вдома і займались хатніми справами. На щастя, ніхто з них дивом не постраждав», – розповів Задоренко.
Він також зазначив, що наразі енергетики намагаються відновити лінії електропередачі, які також постраждали внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, близько 10:40 окупанти завдали комбінованого удару КАБами по селищу Слатине, повідомляв начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Вячеслав Задоренко, КАБ, Слатино;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіаудару РФ по селищу Слатине на Харківщині постраждали 11 будинків, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".