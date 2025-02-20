Новини Харкова — головне за 20 лютого: смертельна пожежа в місті, обстріли
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:05
Вранці РФ обстріляла Лозівський район, уночі – Берестинський: які руйнування
Обстріли Харківської області армією РФ прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 лютого.
Він повідомив, що вночі о 00:53 російські війська завдали удару по селу Мирне Берестинського району – там пошкоджені дев’ять приватних будинків. Вранці, о 04:00, прилетіло вже по Лозівському району. У селі Малинівка БпЛА пошкодив лінії електропередач.
А от напередодні ворог весь день тероризував Куп’янщину. Перший удар зафіксували о 12:20 у Куп’янську – прилетів FPV-дрон. Вже після обіду з’явилися і перші постраждалі, а також загиблі через обстріли.
“13:25 с. Вільхуватка внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік. 15:10 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. 17:10 с-ще Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали чоловік 68 років та жінка 63 роки. 18:00 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка”, – написав Синєгубов.
О 23:00 кількість поранених через “прильоти” знову зросла – у Куп’янську постраждав 47-річний чоловік.
08:31
РФ скинула авіабомби на три населені пункти, наступала девʼять разів – Генштаб
У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також втрати ворога.
На Харківському напрямку окупанти атакували наші позиції п’ять разів у районі Вовчанська та Западного. На Куп’янському – СОУ стримали чотири наступи росіян.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами протягом доби опинилися Уди, Чорноглазівка та Куп’янськ, зазначили у Генштабі.
08:19
Смертельна пожежа у Салтівському районі: спалахнули речі в підвалі – ДСНС
Протягом доби на Харківщині виникло 17 пожеж, п’ять із них – через російські обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одне із загорянь сталося напередодні о 20:49 на Ювілейному проспекті в Салтівському районі.
“У підвальному приміщенні горів одяг на тілі та дерев’яна лавка площею 3 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння — встановлюється”, – зазначили у ДСНС.
Також рятувальники розповіли про результати обстрілів Куп’янщини.
“Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору м. Куп’янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 м кв. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н. За іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 м кв. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані“, – уточнили рятувальники.
Крім того, напередодні пожежники обстежили місце “прильоту” у Слобідському районі Харкова. Там через удар пошкоджено підприємство та авто, обійшлося без постраждалих.
07:02
Тривога безперервно тривала всю ніч, над Харківщиною літали ракети та безпілотники
Тривога в Харкові та області звучить ще з учорашнього вечора. О 21:02 її традиційно оголосили через російські БпЛА.
А о 00:30 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.
До ранку над регіоном літали безпілотники, зберігалася загроза обстрілу. Періодично над Харківщиною фіксували ракети, що летіли у бік сусідніх областей.
Станом на 07:02 тривога в Харкові та області все ще є актуальною, загроза обстрілів зберігається.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".