До «історично важливої зустрічі» готуються в Харкові: ЮНЕСКО чекають у лютому
Виїзна місія ЮНЕСКО відвідає Харківщину вже цього місяця, тобто у лютому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він назвав цю майбутню зустріч із відновлення об’єктів культурної спадщини «історично важливою». Першочергові проєкти – це Держпром та музей Григорія Сковороди. Обидві будівлі зазнали значних руйнувань внаслідок російських ударів.
«Щодо музею Григорія Сковороди: наразі ЮНЕСКО обирає виконавця, в березні плануємо розпочати роботи з будівництва укриття. Держпром – залізобетонний символ міста Харків, памʼятка архітектури, яка була пошкоджена внаслідок прямого влучання ФАБ-500, потребує реконструкції п’яти підʼїздів», – написав Синєгубов.
Він також зазначив, що першочергові протиаварійні роботи у Держпромі вже провели, але потрібно якнайшвидше відновити будівлю, щоб уникнути подальших руйнувань. У регіоні працюють над створенням профільної робочої групи.
Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК. Наприкінці січня 2025 року гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле розповіла, що будівлю Держпрому планують внести до списку об’єктів Світової спадщини. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що місія ЮНЕСКО має відвідати Харків у березні 2025 року та оцінити пошкодження.
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Нагадаємо, музей Сковороди зруйнувала прямим попаданням російська ракета увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. Директор департаменту культури ХОВА Едуард Павленко повідомляв, що на консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень. У вцілілій коморі музею у вересні 2023 року створили простір для творчості — артхаб “LIBERTY”.
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- Категорії: Культура, Світ, Харків; Теги: відновлення, госпром, музей сковороды, новини Харкова, Олег Синегубов, ЮНЕСКО;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виїзна місія ЮНЕСКО відвідає Харківщину вже цього місяця, тобто у лютому, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".