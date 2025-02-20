К «исторически важной встрече» готовятся в Харькове: ЮНЕСКО ждут уже в феврале

Выездная миссия ЮНЕСКО посетит Харьковщину уже в этом месяце, то есть в феврале, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он назвал эту грядущую встречу по восстановлению объектов культурного наследия «исторически важной». Первоочередные проекты — это Госпром и музей Григория Сковороды. Оба здания подверглись значительным разрушениям в результате российских ударов.

«Что касается музея Григория Сковороды: сейчас ЮНЕСКО выбирает исполнителя, в марте планируем начать работы по строительству укрытия. Госпром — железобетонный символ Харькова, памятник архитектуры, который был поврежден в результате прямого попадания ФАБ-500, требует реконструкции пяти подъездов», — написал Синегубов.

Он также отметил, что первоочередные противоаварийные работы в Госпроме уже провели, но нужно как можно быстрее восстановить здание, чтобы избежать дальнейших разрушений. В регионе работают над созданием профильной рабочей группы для технических отработок.

Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК. В конце января 2025 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, что здание Госпрома планируют внести в список объектов Всемирного наследия. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года и оценить повреждения.

Напомним также, музей Сковороды разрушила прямым попаданием российская ракета вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. Директор департамента культуры ХОВА Эдуард Павленко сообщал, что на консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен. В уцелевшей кладовой музея в сентябре 2023 года создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».