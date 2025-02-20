Новости Харькова — главное за 20 февраля: смертельный пожар в городе, обстрелы
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:05
Утром РФ обстреляла Лозовской район, ночью – Берестинский: какие разрушения
Обстрелы Харьковской области армией РФ прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 февраля.
Он сообщил, что ночью в 00:53 российские войска нанесли удар по селу Мирное Берестинского района – там повреждены девять частных домов. Утром, в 04:00, прилетело уже по Лозовскому району. В селе Малиновка БпЛА повредил линии электропередач.
А вот накануне враг весь день терроризировал Купянщину. Первый удар зафиксировали в 12:20 в Купянске – прилетел FPV-дрон. Уже после обеда появились и первые пострадавшие, а также погибшие из-за обстрелов.
«13:25 с. Ольховатка в результате вражеского обстрела БпЛА пострадал 65-летний мужчина. 15:10 г. Купянск. В результате обстрела ФАБ-250 повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. 18:00 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО «Ураган» повреждены дома. Погиб 59-летний мужчина. Пострадала 60-летняя женщина», – написал Синегубов.
В 23:00 число раненых из-за «прилетов» вновь увеличилось – в Купянске пострадал 47-летний мужчина.
08:31
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также потерях врага.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали наши позиции пять раз в районе Волчанска и Западного. На Купянском – СОУ сдержали четыре наступления россиян.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами в течение суток оказались Уды, Черноглазовка и Купянск, отметили в Генштабе.
08:19
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС
В течение суток на Харьковщине возникло 17 пожаров, пять из них – из-за российских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Одно из возгораний произошло накануне в 20:49 на Юбилейном проспекте в Салтовском районе.
«В подвальном помещении горела одежда на теле и деревянная лавка площадью 3 м кв. В ее очаге пожарные обнаружили тело человека. Причина возгорания – устанавливается», – отметили в ГСЧС.
Также спасатели рассказали о результатах обстрелов Купянщины.
«В течение дня вражеская авиация наносила удары по частному сектору г. Купянск. В результате обстрела произошло разрушение жилого дома, с последующим возгоранием деревянных конструкций. Площадь пожара составила 10 кв. Повреждены рядом расположенные жилые дома. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1965 г.р. По другому адресу горела хозяйственная постройка на площади 50 м кв. Пострадавших нет. Пожар был оперативно ликвидирован», – уточнили спасатели.
Кроме того, накануне пожарные обследовали место «прилета» в Слободском районе Харькова. Там из-за удара повреждено предприятие и авто, обошлось без пострадавших.
07:02
Тревога беспрерывно длилась всю ночь, над Харьковщиной летали ракеты и беспилотники
Тревога в Харькове и области звучит еще со вчерашнего вечера. В 21:02 ее традиционно объявили из-за российских БпЛА.
А в 00:30 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.
До утра над регионом летали беспилотники, сохранялась угроза обстрела. Периодически над Харьковщиной фиксировали ракеты, которые летели в сторону соседних областей.
По состоянию на 07:02 тревога в Харькове и области все еще актуальна, угроза обстрелов сохраняется.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".