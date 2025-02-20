Утренний авиаудар по Слатино: повреждены 11 домов, последствия (фото)
В результате авиаудара РФ по поселку Слатино в Харьковской области пострадали 11 домов, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его данным, утром оккупанты сбросили на населенный пункт три управляемые авиабомбы, предварительно КАБ-500.
«Два удара пришлись по открытой территории, третий – на улицу в район частной застройки. В это время многие жители были дома и занимались домашними делами. К счастью, никто из них чудом не пострадал», – рассказал Задоренко.
Он также отметил, что энергетики пытаются восстановить линии электропередачи, которые также пострадали в результате обстрела.
Напомним, около 10:40 оккупанты нанесли комбинированный удар КАБами по поселку Слатино, сообщал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Вячеслав Задоренко, КАБ, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара РФ по поселку Слатино в Харьковской области пострадали 11 домов, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".