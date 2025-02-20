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Утренний авиаудар по Слатино: повреждены 11 домов, последствия (фото)

Происшествия 15:34   20.02.2025
Виктория Яковенко
Утренний авиаудар по Слатино: повреждены 11 домов, последствия (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

В результате авиаудара РФ по поселку Слатино в Харьковской области пострадали 11 домов, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его данным, утром оккупанты сбросили на населенный пункт три управляемые авиабомбы, предварительно КАБ-500.

«Два удара пришлись по открытой территории, третий – на улицу в район частной застройки. В это время многие жители были дома и занимались домашними делами. К счастью, никто из них чудом не пострадал», – рассказал Задоренко.

Он также отметил, что энергетики пытаются восстановить линии электропередачи, которые также пострадали в результате обстрела.

удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, около 10:40 оккупанты нанесли комбинированный удар КАБами по поселку Слатино, сообщал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара РФ по поселку Слатино в Харьковской области пострадали 11 домов, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".