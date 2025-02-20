«Ситуация максимально сложная»: что происходит в Двуречной, сообщил Федоренко

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харьковской области.

«Очень активно ведем боевые действия. Разделю на три части. Первая часть – это Великий Бурлук. Вместе с 92-й штурмовой бригадой, легендарной бригадой, продолжаем выполнять боевые задания. Несмотря на все меры, предпринимаемые противником, враг успеха не имеет. Инициатива находится, продолжает находиться в полной мере в руках Сил обороны», – отметил Федоренко.

А вот ситуацию в районе Двуречной он назвал «очень сложной».

«Противник пытается расширить плацдарм. На текущий момент не удалось врагу навести штатные переправы, по которым он мог бы обеспечить поставку своей группировки, провизии боеприпасов, завезти артиллерию и легкобронированную бронированную технику. Но враг так или иначе пытается принимать такие меры. Идут сложные, тяжелые бои, ведутся меры по блокированию противника», – сказал командир.

Также он рассказал, что происходит около Загрызово.

«На этом отрезке, где в 24-м году под нереальными потерями врага сложно сосчитать – около 200 техники противник оставил на поле бога. Личный состав – сосчитать тяжело, объективно, столько они потеряли. Врагу удалось разрезать группировку Сил обороны, возле населенного пункта Кругляковка. И сейчас противник пытается расширять этот клин в направлении Загрызово и в направлении Колесниковки», – добавил Федоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»