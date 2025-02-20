“Ситуація максимально складна”: про обстановку у Дворічній розповів Федоренко

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Харківщині.

“Дуже активно ведемо бойові дії. Розділю на три частини. Перша частина – це Великий Бурлук. Разом з 92-ю штурмовою бригадою, легендарною бригадою, продовжуємо виконувати бойові завдання. Незважаючи на всі заходи, які вчиняє противник, ворог успіху не має. Ініціатива перебуває, продовжує перебувати повною мірою в руках Сил оборони”, – зазначив Федоренко.

А от ситуацію в районі Дворічної він назвав “дуже складною”.

“Противник намагається розширити плацдарм. На поточний момент не вдалося ворогу навести штатних переправ, по яких би він міг забезпечити постачання своєму угрупуванню, провізії боєприпасів, завести артилерію і легкоброньовану броньовану техніку. Але ворог так чи інакше намагається вживати таких заходів. Ідуть складні, важкі бої, ведуться заходи щодо блокування противника”, – сказав командир.

Також він розповів, що відбувається біля Загризового.

“На цьому відтинку, де в 24-му році під нереальними втратами ворога складно порахувати – близько 200 техніки противник залишив на полі бога. Особовий склад – порахувати тяжко, об’єктивно, стільки вони втратили. Ворогу вдалося розрізати угрупування Сил оборони, біля населеного пункту Кругляківка. І зараз противник намагається розширяти цей клин напрямку в Загризового і в напрямку Колісниківки”, – додав Федоренко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”