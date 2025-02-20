Снегопад в Харькове: коммунальщики вооружились метлами и дуйками (фото)
Более 1,5 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» устраняли сегодня последствия снегопада.
Коммунальщики убирали снег во дворах и пешеходных зонах, а также использовали противогололедную смесь, пишет пресс-служба горсовета.
«Снегопад в Харькове продолжается. И чтобы снежная красота не превратилась в проблему для горожан, работники КП »Харьковблагоустройство» не прекращают работу», — отметили на предприятии.
В скверах и парках, а также на ряде улиц убирали снег работники СКП «Харьковзеленстрой». Впоследствии этот снег должны вывезти.
Фото зимней сказки поделился и Центральный парк.
«Сегодня в Харькове весь день снежит. Пушистым одеялом укрыло деревья, скульптуры, аттракционы. А уже на следующей неделе синоптики прогнозируют плюсовую температуру», — предупредили в парке.
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- Категории: Общество, Погода, Репортаж, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", сніг, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1,5 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» устраняли сегодня последствия снегопада.".