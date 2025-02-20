Снегопад в Харькове: коммунальщики вооружились метлами и дуйками (фото)

Более 1,5 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» устраняли сегодня последствия снегопада.

Коммунальщики убирали снег во дворах и пешеходных зонах, а также использовали противогололедную смесь, пишет пресс-служба горсовета.

«Снегопад в Харькове продолжается. И чтобы снежная красота не превратилась в проблему для горожан, работники КП »Харьковблагоустройство» не прекращают работу», — отметили на предприятии.

В скверах и парках, а также на ряде улиц убирали снег работники СКП «Харьковзеленстрой». Впоследствии этот снег должны вывезти.

Фото зимней сказки поделился и Центральный парк.

«Сегодня в Харькове весь день снежит. Пушистым одеялом укрыло деревья, скульптуры, аттракционы. А уже на следующей неделе синоптики прогнозируют плюсовую температуру», — предупредили в парке.