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Снігопад у Харкові: комунальники озброїлися мітлами та дуйками (фото)

Погода 17:58   20.02.2025
Олена Нагорна
Снігопад у Харкові: комунальники озброїлися мітлами та дуйками (фото) Фото: Харківська міськрада

Понад 1,5 тисячі працівників КП «Харківблагоустрій» усували сьогодні наслідки снігопаду.

Комунальники прибирали сніг у дворах та пішохідних зонах, а також використовували протиожеледну суміш, пише пресслужба міськради.

«Снігопад у Харкові триває. І щоб сніжна краса не перетворилася на проблему для містян, працівники КП ”Харківблагоустрій” не припиняють роботу», – зазначили на підприємстві.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

У скверах та парках, а також на низці вулиць прибирали сніг працівники СКП «Харківзеленбуд». Згодом цей сніг мають вивезти.

Прибирання снігу у Харкові
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Фото зимової казки поділився Центральний парк.

«Сьогодні в Харкові весь день сніжить. Пухнастою ковдрою вкрило дерева, скульптури, атракціони. А вже наступного тижня синоптики прогнозують плюсову температуру», – попередили у парку.

Центральний парк зимою
Фото: КП “Центральний парк”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 17:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1,5 тисячі працівників КП «Харківблагоустрій» усували сьогодні наслідки снігопаду.".