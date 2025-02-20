Снігопад у Харкові: комунальники озброїлися мітлами та дуйками (фото)
Фото: Харківська міськрада
Понад 1,5 тисячі працівників КП «Харківблагоустрій» усували сьогодні наслідки снігопаду.
Комунальники прибирали сніг у дворах та пішохідних зонах, а також використовували протиожеледну суміш, пише пресслужба міськради.
«Снігопад у Харкові триває. І щоб сніжна краса не перетворилася на проблему для містян, працівники КП ”Харківблагоустрій” не припиняють роботу», – зазначили на підприємстві.
У скверах та парках, а також на низці вулиць прибирали сніг працівники СКП «Харківзеленбуд». Згодом цей сніг мають вивезти.
Фото зимової казки поділився Центральний парк.
«Сьогодні в Харкові весь день сніжить. Пухнастою ковдрою вкрило дерева, скульптури, атракціони. А вже наступного тижня синоптики прогнозують плюсову температуру», – попередили у парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1,5 тисячі працівників КП «Харківблагоустрій» усували сьогодні наслідки снігопаду.".