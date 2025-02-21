Обижал пожилую мать – в Харькове полицейские оштрафовали мужчину
Полицейские Харькова привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину из-за домашнего насилия, сообщила Нацполиция.
74-летняя пенсионерка обратилась за помощью полицейских.
Ее обижал 42-летний сын, ругался нецензурно, требовал деньги и угрожал избить ее.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении 42-летнего сына.
Читайте также: Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обижал пожилую мать – в Харькове полицейские оштрафовали мужчину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину из-за домашнего насилия, сообщила Нацполиция.".