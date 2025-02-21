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Обижал пожилую мать – в Харькове полицейские оштрафовали мужчину

Общество 18:39   21.02.2025
Оксана Якушко
Обижал пожилую мать – в Харькове полицейские оштрафовали мужчину

Полицейские Харькова привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину из-за домашнего насилия, сообщила Нацполиция.

74-летняя пенсионерка обратилась за помощью полицейских.

Ее обижал 42-летний сын, ругался нецензурно, требовал деньги и угрожал избить ее.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении 42-летнего сына.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 18:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину из-за домашнего насилия, сообщила Нацполиция.".