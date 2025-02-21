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Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка

Суспільство 18:39   21.02.2025
Оксана Якушко
Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка

Поліціянти Харкова притягнули до адміністративної відповідальності 42-річного чоловіка через домашнє насильство, повідомила Нацполіція.

74-річна пенсіонерка звернулася по допомогу поліціянтів.

Її ображав 42-річний син, лаявся на неї нецензурно, вимагав гроші та погрожував побити її.

Поліціянти склали протокол про адміністративне правопорушення щодо 42-річного сина.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харкова притягнули до адміністративної відповідальності 42-річного чоловіка через домашнє насильство, повідомила Нацполіція.".