Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка

Поліціянти Харкова притягнули до адміністративної відповідальності 42-річного чоловіка через домашнє насильство, повідомила Нацполіція.

74-річна пенсіонерка звернулася по допомогу поліціянтів.

Її ображав 42-річний син, лаявся на неї нецензурно, вимагав гроші та погрожував побити її.

Поліціянти склали протокол про адміністративне правопорушення щодо 42-річного сина.