Ображав літню матір – у Харкові поліціянти оштрафували чоловіка
Поліціянти Харкова притягнули до адміністративної відповідальності 42-річного чоловіка через домашнє насильство, повідомила Нацполіція.
74-річна пенсіонерка звернулася по допомогу поліціянтів.
Її ображав 42-річний син, лаявся на неї нецензурно, вимагав гроші та погрожував побити її.
Поліціянти склали протокол про адміністративне правопорушення щодо 42-річного сина.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 18:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харкова притягнули до адміністративної відповідальності 42-річного чоловіка через домашнє насильство, повідомила Нацполіція.".