Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января
Фото: Василий Голосный
В региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой завтра будет погода в Харькове и области.
В области будет облачно с прояснениями, ночью пойдет небольшой снег, а вот днем – без осадков.
Температура воздуха ночью: 10° — 15° мороза, днем 3° — 8° мороза.
Ветер северный, 7 — 12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.
В Харькове также ночью будет снежить, а вот днем осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью 10° — 12° мороза, днем 3° — 5° мороза.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Кроме того, по данным синоптиков, на дорогах Харьковщины будет гололед.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 21:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой завтра будет погода в Харькове и области.".