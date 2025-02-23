Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января

В региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой завтра будет погода в Харькове и области.

В области будет облачно с прояснениями, ночью пойдет небольшой снег, а вот днем – без осадков.

Температура воздуха ночью: 10° — 15° мороза, днем ​​3° — 8° мороза.

Ветер северный, 7 — 12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.

В Харькове также ночью будет снежить, а вот днем осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью 10° — 12° мороза, днем ​​3° — 5° мороза.

Ветер северный, 7 — 12 м/с.

Кроме того, по данным синоптиков, на дорогах Харьковщины будет гололед.