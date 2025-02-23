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Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января

Погода 21:39   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января Фото: Василий Голосный

В региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой завтра будет погода в Харькове и области.

В области будет облачно с прояснениями, ночью пойдет небольшой снег, а вот днем – без осадков.

Температура воздуха ночью: 10° — 15° мороза, днем ​​3° — 8° мороза.

Ветер северный, 7 — 12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.

В Харькове также ночью будет снежить, а вот днем осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью 10° — 12° мороза, днем ​​3° — 5° мороза.

Ветер северный, 7 — 12 м/с.

Кроме того, по данным синоптиков, на дорогах Харьковщины будет гололед.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой завтра будет погода в Харькове и области.".