Сніжно та морозно: прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня

У регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою завтра буде погода у Харкові та області.

В області буде хмарно з проясненнями, уночі піде невеликий сніг, а от вдень – без опадів.

Температура повітря вночі: 10 ° – 15 ° морозу, вдень 3 ° – 8 ° морозу.

Вітер північний, 7 – 12 м/с, уночі місцями пориви, 15-20 м/с.

У Харкові також уночі сніжитиме, а от вдень опадів не очікується.

Температура повітря вночі 10 ° – 12 ° морозу, вдень 3 ° – 5 ° морозу.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Крім того, за даними синоптиків, на дорогах Харківщини буде ожеледиця.