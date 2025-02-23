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Сніжно та морозно: прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня

Погода 21:39   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сніжно та морозно: прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня Фото: Василь Голосний

У регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою завтра буде погода у Харкові та області.

В області буде хмарно з проясненнями, уночі піде невеликий сніг, а от вдень – без опадів.

Температура повітря вночі: 10 ° – 15 ° морозу, вдень 3 ° – 8 ° морозу.

Вітер північний, 7 – 12 м/с, уночі місцями пориви, 15-20 м/с.

У Харкові також уночі сніжитиме, а от вдень опадів не очікується.

Температура повітря вночі 10 ° – 12 ° морозу, вдень 3 ° – 5 ° морозу.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Крім того, за даними синоптиків, на дорогах Харківщини буде ожеледиця.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 21:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою завтра буде погода у Харкові та області.".