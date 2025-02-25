Где завтра выключат свет на Харьковщине, рассказали в Харьковоблэнерго

В среду, 26 февраля, с 8:30 до 17:00 выключат свет в Ольховской и Роганской ТГ Харьковской области, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Будут обесточены следующие населенные пункты Ольховской и Роганской территориальных громад Харьковской области, чтобы устранить последствия повреждений в Объединенной энергетической системе:

📌 Ольховская территориальная громада:

🔹 с. Благодатное: ул. Молодежная, Светлая, Кооперативная, Прудовая, Полевая, Стадионная;

🔹 с. Байрак: ул. Кутузова, Лесная, пер. Лесной;

🔹 с. Бобровка: Ул. Яр. Мудрого, Биологическая, Харьковская, Хмельницкого Б., Межева, Научная, пер. Звездный;

🔹 пос. Зерновое, ул. Масельского, ул. Шляховая, Вишневая, Березовая, Липовая, Калиновая, Яблоневая;

🔹 пос. Кутузовка: ул. Есенина, Школьная, Садовая, Шляховая; ул. Механизаторская, Орехова, пер. Стадионный, Есенинский въезд;

🔹 пос. Момотово: ул. Гагарина, пер. Гагарина, ул. Зеленая, Титова, Полевая, пер. Полевой, ул. Цветочная, Молодежная, Шляховая, Полевой въезд;

🔹 пос. Прелесное: ул. Набережная, Полевая;

🔹 пос. Слободское: ул. Заречная, Молодежная, Мирная;

🔹 пос. Элитное: ул. Семенная, Школьная, Научная, Юрьевская;

🔹 с. Затишье: ул. Бульварная, Лучистая, Малая, Научная, Победы, Южная, Путева, Садовая, пер. Пасхальный, Праздничный;

🔹 с. Ольховка: ул. Набережная, Украинская, Студенческая, пер. Студенческий, Въезд Студенческий, ул. Комплексная, Мира, Молодежная, Шевченко, 40 лет Победы, Въезд 40 лет Победы, ул. Школьная, Въезд Космонавтов, ул. Солнечная, Озерная, Дачная, Центральная, Заречная, пров. Заречный;

🔹 с. Сороковка: ул. Садовая, Найденова, Успенская, Тихая, Лейт.Кузнецова, Центральная, Мед. Воронцовой;

🔹 с. Сороковка-2: ул. Аркалова, Лесная, Солнечная, Первомайская, Нагорная, Пригородная, Криничная, Строительная, Кап. Шестока;

🔹 с. Степанки: ул. Березовая, Южная, Полевая, Роганская, Прудная, въезд Зерновой, ул. Тихая, Света, Степная, Цветочная, Родниковая, Каштановая, Космическая;

🔹 с. Верхняя Роганка: ул. Лебединская, Зеленая, Верхнероганская, Тихая;

🔹 с. Малая Рогань: ул. Западная, Сковороды, Садовая, Родниковая, Центральная, Харьковская, Школьная, Покровская, Шевченко, Яблоневая, Пугачева, Пушкина, Лермонтова, пер. Стадионный, Покровский, Парковый, Культуры, Мира, Набережный, Заячий, Центральный, Пугачева, пл. Культуры;

🔹 с. Бесцветное: ул. Одесская, Полтавская, Въезд Ветеранов;

🔹 с. Коропы: ул. Луговая, Солнечная, Северная.

📌 Роганская территориальная громада

🔸 с. Докучаевское: ул. Школьная, Роганка, Юбилейная, Университетская, Речная;

🔸 пос. Рогань: ул. Культуры, пер. Культуры, ул. Героя Украины Георгия Тарасенко, пер. Героя Украины Георгия Тарасенко, ул. Шевченко, Кантемировская, Тенистая, Независимости, в-д Независимости, ул. Уютная, Жасминова, Бассейная, пер. Бассейный, въезд Бассейный, ул.Кузьмина, ул Кузьмина, пер. Подгорный, ул. Энтузиастов, Дачная, Садовая, пер. Садовый, Малиновый, Каштановый, Солнечный, Заярский, ул. Сковороды пер. Гоголя, ул. Кобзаря, Соборная, Защитников Украины, Звездная, Парковая, Подольская, пер. Подольский, ул. Л.Украинки, Квиткова, Яружная, пер. Оружейный, Межевой, ул. Харьковская, Заречная, пер. Заречный, ул. Казачья, пер. Казачья, ул. Чугуевская, Вишневая, пер. Вишневое, ул. Научная, Б.Хмельницкого, Космическая, Днепровская, Коцюбинского, пров. Коцюбинского, ул. Вербная, пер. Вербный, въезд Роганский, пров. Крестьянский, Родниковый, въезд Светлый, въезд Солнечный, ул. Веселая, пер. Веселый, ул. Зерновая, Дружбы, пер. Дружбы, ул. Восточная, пер. Восточный, ул. Полевая, пер. Полевой, въезд Полевой, ул. Южная, Довжанская, Опытная, Метростроевская, Молодежная, ул. Слобожанская, Фабричная.