Де завтра вимкнуть світло на Харківщині, розповіли в Харківобленерго

У середу, 26 лютого, з 8:30 до 17:00 вимкнуть світло у Вільхівській та Роганській ТГ Харківської області, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

Будуть знеструмлені наступні населені пункти Вільхівської та Роганської територіальних громад Харківської області, щоб усунути наслідки пошкоджень в Об’єднаній енергетичній системі:

📌 Вільхівська територіальна громада

🔹 с. Благодатне: вул. Молодіжна, Світла, Кооперативна, Прудова, Польова, Стадіонна;

🔹 с. Байрак: вул. Кутузова, Лісна, пров. Лісний;

🔹 с. Бобрівка: Вул. Яр. Мудрого, Біологічна, Харківська, Хмельницького Б., Межева, Наукова, пров. Зоряний;

🔹 сел. Зернове, вул. Масельського, вул. Шляхова, Вишнева, Березова, Липова, Калинова, Яблунева;

🔹 сел. Кутузівка: вул. Єсеніна, Шкільна, Садова, Шляхова; вул. Механізаторська, Орєхова, пров. Стадіонний, Єсенінський в’їзд;

🔹 сел. Момотово: вул. Гагаріна, пров. Гагаріна, вул. Зелена, Тітова, Польова, пров. Польовий, вул. Квіткова, Молодіжна, Шляхова, Польовий вїзд;

🔹 сел. Прелесне: вул. Набережна, Польова;

🔹 сел. Слобідське: вул. Зарічна, Молодіжна, Мирна;

🔹 сел. Елітне: вул. Насіннєва, Шкільна, Наукова, Юр’ївська;

🔹 с. Затишшя: вул. Бульварна, Лучиста, Мала, Наукова, Перемоги, Південна, Путєва, Садова, пров. Пасхальний, Святковий;

🔹 с. Вільхівка: вул. Набережна, Українська, Студентська, пров. Студентський, В’їзд Студентський, вул. Комплексна, Миру, Молодіжна, Шевченка, 40 років Перемоги, В’їзд 40 років Перемоги, вул. Шкільна, В’їзд Космонавтів, вул. Сонячна, Озерна, Дачна, Центральна, Зарічна, пров. Зарічний;

🔹 с. Сороківка: вул. Садова, Найдьонова, Успенська, Тиха, Лейт.Кузнєцова, Центральна, Мед. Воронцової;

🔹 с. Сороківка-2: вул. Аркалова, Лісова, Сонячна, Першотравнева, Нагірна, Приміська, Кринична, Будівельна, Кап. Шостака;

🔹 с. Степанки: вул. Березова, Південна, Польова, Роганська, Прудна, в’їзд Зерновий, вул. Тиха, Світла, Степова, Квіткова, Джерельна, Каштанова, Космічна;

🔹 с. Верхня Роганка: вул. Лебединська, Зелена, Верхньороганська, Тиха;

🔹 с. Мала Рогань: вул. Західна, Сковороди, Садова, Джерельна, Центральна, Харківська, Шкільна, Покровська, Шевченка, Яблунева, Пугачова, Пушкіна, Лермонтова, пров. Стадіонний, Покровський, Парковий, Культури, Миру, Набережний, Заячий, Центральний, Пугачова, пл. Культури;

🔹 с. Бесквітне: вул. Одеська, Полтавська, В’їзд Ветеранів;

🔹 с. Коропи: вул. Лугова, Сонячна, Північна.

📌 Роганська територіальна громада

🔸 с. Докучаївське: вул. Шкільна, Роганка, Ювілейна, Університетська,Річна;

🔸 сел. Рогань: вул. Культури, пров. Культури, вул. Героя України Георгія Тарасенка, пров. Героя України Георгія Тарасенка, вул. Шевченка, Кантемирівська, Тіниста, Незалежності, в-д Незалежності, вул. Затишна, Жасмінова, Басейна, пров. Басейний, в’їзд Басейний, вул.Кузьміна, в-д Кузьміна, пров. Підгірний, вул. Ентузіастів, Дачна, Садова, пров. Садовий, Малиновий, Каштановий, Сонячний, Заярський, вул. Сковороди, пров. Гоголя, вул. Кобзаря, Соборна, Захисників України, Зоряна, Паркова, Подольська, пров. Подольський, вул. Л.Українки, Квіткова, Яружна, пров. Яружний, Межовий, вул. Харківська, Зарічна, пров. Зарічний, вул. Козацька, пров. Козацький, вул. Чугуївська, Вишнева, пров. Вишневий, вул. Наукова, Б.Хмельницького, Космічна, Дніпровська, Коцюбинського, пров. Коцюбинського, вул. Вербна, пров. Вербний, в’їзд Роганський, пров. Селянський, Джерельний, в’їзд Світлий, в’їзд Сонячний, вул. Весела, пров. Веселий, вул. Зернова, Дружби, пров. Дружби, вул. Східна, пров. Східний, вул. Польова, пров. Польовий, в’їзд Польовий, вул. Південна, Довжанська, Дослідна, Метростроївська, Молодіжна, вул. Слобожанська, Фабрична.