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Прогноз погоды на 26 февраля в Харькове и области: морозы будут ослабевать

Погода 21:58   25.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 26 февраля в Харькове и области: морозы будут ослабевать Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 10 — 15° мороза❄️, днем ​​3 — 8° мороза❄️.

По городу: Ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 11 — 13° мороза❄️, днем ​​3 — 5° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 21:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".