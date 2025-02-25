Прогноз погоди на 26 лютого у Харкові та області: морози будуть слабшати
Прогноз погоди на завтра, 26 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі невеликий сніг🌨, вдень без істотних опадів🌤.
На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 3 – 8° морозу❄️.
По місту: Вночі невеликий сніг🌨, вдень без істотних опадів🌤.
Вітер південний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 11 – 13° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 21:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".