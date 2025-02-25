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Прогноз погоди на 26 лютого у Харкові та області: морози будуть слабшати

Погода 21:58   25.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 26 лютого у Харкові та області: морози будуть слабшати

Прогноз погоди на завтра, 26 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликий сніг🌨, вдень без істотних опадів🌤.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 10 – 15° морозу❄️, вдень 3 – 8° морозу❄️.

 

По місту: Вночі невеликий сніг🌨, вдень без істотних опадів🌤.

Вітер південний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 11 – 13° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 21:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".