Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах

Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Охочее Берестинского района Валентины Свирщ 1977 года рождения.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, женщина исчезла при неизвестных обстоятельствах. Последний раз она выходила на связь 21 февраля.

Рост пропавшей — 160-165 см, у нее худощавое телосложение, длинные светлые волосы и зелено-серые глаза. Над верхней губой большая родинка. При себе у женщины была черная сумка с цепочкой.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция) или другим удобным способом.