Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах
Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Охочее Берестинского района Валентины Свирщ 1977 года рождения.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, женщина исчезла при неизвестных обстоятельствах. Последний раз она выходила на связь 21 февраля.
Рост пропавшей — 160-165 см, у нее худощавое телосложение, длинные светлые волосы и зелено-серые глаза. Над верхней губой большая родинка. При себе у женщины была черная сумка с цепочкой.
Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция) или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 16:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Охочее Берестинского района Валентины Свирщ 1977 года рождения.".