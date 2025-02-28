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Мешканка Харківщини зникла тиждень тому за невідомих обставин: її шукають

Суспільство 16:41   28.02.2025
Олена Нагорна
Мешканка Харківщини зникла тиждень тому за невідомих обставин: її шукають

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки села Охоче ​​Берестинського району Валентини Свірщ 1977 року народження.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, жінка зникла за невідомих обставин. Востаннє вона виходила на зв’язок 21 лютого.

Зріст зниклої – 160-165 см, у неї худорлява статура, довге світле волосся і зелено-сірі очі. Над верхньою губою велика родимка. При собі жінка мала чорну сумку з ланцюжком.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) або іншим зручним способом.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 16:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки села Охоче ​​Берестинського району Валентини Свірщ 1977 року народження.".