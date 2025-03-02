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Дифференцированная система сократила время тревог в Харькове на 40% — Терехов

Общество 11:40   02.03.2025
Елена Нагорная
Дифференцированная система сократила время тревог в Харькове на 40% — Терехов

В результате запуска городской автоматизированной системы централизованного оповещения продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилось на 40%, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы сделали очень серьезную и мощную систему, которая сегодня работает. Мы отделили город Харьков от Харьковской области. Это удобнее. То есть после того, как заработали системы дифференцированных воздушных тревог, мы сократили время тревог на 40%. Это работа магазинов, банковских учреждений, гипермаркетов, супермаркетов. Удобнее стало жить в Харькове для людей», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе. Однако занял время процесс получения разрешений от ГСЧС и Генштаба ВСУ. Заработала дифференцированная тревога 22 февраля. Тогда Терехов отметил, что для внедрения в жизнь новой системы много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ-компания Stfalcon, компания Ajax Systems и представители других служб.

Читайте также: Новая тревога в Харькове: подробности о системе, почему именно такой звук

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 11:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате запуска городской автоматизированной системы централизованного оповещения продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилось на 40%, рассказал мэр Игорь Терехов".