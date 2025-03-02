Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов

Внаслідок запуску міської автоматизованої системи централізованого сповіщення тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 40%, розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

«Ми зробили дуже серйозну та потужну систему, яка сьогодні працює. Ми відокремили місто Харків від Харківської області. Це зручніше. Тобто після того, як запрацювали системи диференційованих повітряних тривог, ми скоротили час тривог на 40%. Це робота магазинів, банківських установ, гіпермаркетів, супермаркетів. Зручніше стало жити в Харкові для людей», — зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення щодо введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. Проте зайняв час процес отримання дозволів від ДСНС та Генштабу ЗСУ. Запрацювала диференційована тривога 22 лютого. Мер Ігор Терехов повідомив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems і представники інших служб.