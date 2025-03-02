Live
  • Нд 02.03.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов

Суспільство 11:40   02.03.2025
Олена Нагорна
Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов

Внаслідок запуску міської автоматизованої системи централізованого сповіщення тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 40%, розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

«Ми зробили дуже серйозну та потужну систему, яка сьогодні працює. Ми відокремили місто Харків від Харківської області. Це зручніше. Тобто після того, як запрацювали системи диференційованих повітряних тривог, ми скоротили час тривог на 40%. Це робота магазинів, банківських установ, гіпермаркетів, супермаркетів. Зручніше стало жити в Харкові для людей», — зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення щодо введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. Проте зайняв час процес отримання дозволів від ДСНС та Генштабу ЗСУ. Запрацювала диференційована тривога 22 лютого. Мер Ігор Терехов повідомив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems і представники інших служб.

Читайте також: Нова тривога в Харкові: подробиці про систему, чому саме такий звук

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Лютий закінчився жорстокими атаками”: Терехов назвав число зруйнованих домів
“Лютий закінчився жорстокими атаками”: Терехов назвав число зруйнованих домів
02.03.2025, 12:29
Про втрати окупантів на півночі Харківщини за добу розповіли у ЗСУ
Про втрати окупантів на півночі Харківщини за добу розповіли у ЗСУ
02.03.2025, 12:03
Новини Харкова – головне за 2 березня: фронт, ефективність нової тривоги
Новини Харкова – головне за 2 березня: фронт, ефективність нової тривоги
02.03.2025, 12:35
Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії
02.03.2025, 06:00
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
02.03.2025, 08:18
Готель «Харків» вкотре постраждав через атаку РФ (фото, відео)
Готель «Харків» вкотре постраждав через атаку РФ (фото, відео)
01.03.2025, 14:00

Новини за темою:

11:11
Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов
13:01
Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова
01:48
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про дев’ять влучань, є постраждалі
23:57
Вибухи лунають у Харкові: атака БпЛА, є “прильоти”
12:24
Відновлення Держпрому: фахівці ЮНЕСКО приїхали до Харкова (фото)

Ви читали новину: «Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 11:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок запуску міської автоматизованої системи централізованого сповіщення тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 40%, розповів мер Ігор Терехов.".