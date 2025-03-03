Атака, более 500 обстрелов и авиаудары: как прошли сутки на севере Харьковщины

За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска, рассказали в ОТГВ «Харьков».

По их данным, за прошедшие сутки оккупанты нанесли два авиаудара с применением четырех КАБов, задействовали 78 дронов-камикадзе, также совершили 513 обстрелов позиций украинских воинов.

За прошедшие сутки противник потерял 81 человека, из них 34 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, из них: одну артсистему, четыре боевых бронированных машин, семь автомобилей, три единицы спецтехники и 45 БпЛА.

Уничтожено: 65 укрытий для личного состава.