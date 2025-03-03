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Атака, более 500 обстрелов и авиаудары: как прошли сутки на севере Харьковщины

Фронт 12:37   03.03.2025
Виктория Яковенко
Атака, более 500 обстрелов и авиаудары: как прошли сутки на севере Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска, рассказали в ОТГВ «Харьков».

По их данным, за прошедшие сутки оккупанты нанесли два авиаудара с применением четырех КАБов, задействовали 78 дронов-камикадзе, также совершили 513 обстрелов позиций украинских воинов.

За прошедшие сутки противник потерял 81 человека, из них 34 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, из них: одну артсистему, четыре боевых бронированных машин, семь автомобилей, три единицы спецтехники и 45 БпЛА.

Уничтожено: 65 укрытий для личного состава.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска, рассказали в ОТГВ «Харьков».".