Атака, более 500 обстрелов и авиаудары: как прошли сутки на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска, рассказали в ОТГВ «Харьков».
По их данным, за прошедшие сутки оккупанты нанесли два авиаудара с применением четырех КАБов, задействовали 78 дронов-камикадзе, также совершили 513 обстрелов позиций украинских воинов.
За прошедшие сутки противник потерял 81 человека, из них 34 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, из них: одну артсистему, четыре боевых бронированных машин, семь автомобилей, три единицы спецтехники и 45 БпЛА.
Уничтожено: 65 укрытий для личного состава.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", потери, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки украинские защитники успешно отбили попытку врага атаковать в районе Волчанска, рассказали в ОТГВ «Харьков».".