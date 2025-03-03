«Постоянно какие-то потери»: ситуация на Волчанском направлении тяжелая – ВСУ
Пресс-офицер бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда с позывным «Чернило» рассказал, что, хотя механизированных атак на севере области стало меньше, в целом ситуация на этом участке тяжелая.
«Ситуация, скажем, систематически напряжена, потому что постоянные артиллерийские обстрелы россиян, постоянно работают их дроны, постоянно работают их FPV. Очень многие, очевидно, начали работать FPV на оптоволокне, которые залетают в тыл, качественно отрабатывают по нашим целям. Ищем, как этому противодействовать. Несколько уменьшились механизированные накаты врага с применением тяжелой техники, но ввиду того, что постоянно работают их дроны и артиллерия, все равно очень тяжело. Постоянно какие-то санитарные потери», – сказал «Чернило».
Он также добавил, что на данном направлении от россиян работает достаточно эффективная и подготовленная группировка «Судный день».
«У них много дронов на оптоволокне, ночные дроны, дневные дроны. Они работают, у них этих дронов много.
Что еще сказать? Общее количество, если брать дронов на оптоволокне, обычных дронов, возможно несколько равно, но по эффективности, я думаю, что в этом плане мы лучше», – констатировал военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 10:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-офицер бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда с позывным «Чернило» рассказал, что в целом ситуация на этом участке тяжелая.".