“Постійно якісь втрати”: ситуація на Вовчанському напрямку важка – ЗСУ

Пресофіцер бригади «Форпост» Краматорського прикордонного загону з позивним «Чорнило» розповів, що хоча механізованих атак на півночі області поменшало, загалом ситуація на цій ділянці важка.

“Ситуація, скажімо, систематично напружена, тому що постійні артилерійські обстріли росіян, постійно працюють їхні дрони, постійно працюють їхні FPV. Дуже багато, очевидно, почали працювати FPV на оптоволокні, які залітають в тил, які якісно відпрацюють по наших цілях. Шукаємо, як цьому протидіяти. Дещо зменшились механізовані накати ворога із застосуванням важкої техніки, але зважаючи на те, що постійно працюють їхні дрони та артилерія, все одно дуже тяжко. Постійно якісь є санітарні втрати”, – сказав “Чернило”.

Він також додав, що на цьому напрямку від росіян працює досить ефективне та підготовлене угруповання “Судний день”.

“У них багато дронів на оптоволокні, нічні дрони, денні дрони. Вони працюють, в них цих дронів багато. Що ще сказати? Загальна кількість, якщо брати дронів на оптоволокні, звичайних дронів, можливо дещо рівна, але по ефективності, я думаю, що в цьому плані ми кращі“, – констатував військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”