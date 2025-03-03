Атака, понад 500 обстрілів і авіаудари: як минула доба на півночі Харківщини

Минулої доби українські захисники успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська, розповіли в ОТУВ «Харків».

За їхніми даними, минулої доби окупанти завдали два авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 513 обстрілів позицій українських воїнів.

За минулу добу супротивник втратив 81 особу, з них 34 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одну артсистему, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, три одиниці спецтехніки та 45 БпЛА.

Знищено: 65 укриттів для особового складу.