Атака, понад 500 обстрілів і авіаудари: як минула доба на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби українські захисники успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська, розповіли в ОТУВ «Харків».
За їхніми даними, минулої доби окупанти завдали два авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 513 обстрілів позицій українських воїнів.
За минулу добу супротивник втратив 81 особу, з них 34 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одну артсистему, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, три одиниці спецтехніки та 45 БпЛА.
Знищено: 65 укриттів для особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби українські захисники успішно відбили спробу ворога атакувати в районі Вовчанська, розповіли в ОТУВ «Харків».".