Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления

В поселке Боровая прекращено теплоснабжение.

«Ночью в Боровой произошла авария на теплотрассе Боровского коммунального предприятия тепловых сетей», – объяснили в местном поселковом совете.

Там отметили, что коммунальщики оперативно обнаружили место порыва и провели ремонтные работы. Обещают: в ближайшее время подачу тепла в дома жителей возобновят.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказывал, успели ли установить в регионе альтернативные источники, которые планировали, и как распределили 500 млн. государственной субвенции на эти нужды. По его данным, государственную субвенцию уже освоили, в частности этих денег хватило на семь установок. Где их установили – читайте здесь.