Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления
Фото: Харьковский горсовет
В поселке Боровая прекращено теплоснабжение.
«Ночью в Боровой произошла авария на теплотрассе Боровского коммунального предприятия тепловых сетей», – объяснили в местном поселковом совете.
Там отметили, что коммунальщики оперативно обнаружили место порыва и провели ремонтные работы. Обещают: в ближайшее время подачу тепла в дома жителей возобновят.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказывал, успели ли установить в регионе альтернативные источники, которые планировали, и как распределили 500 млн. государственной субвенции на эти нужды. По его данным, государственную субвенцию уже освоили, в частности этих денег хватило на семь установок. Где их установили – читайте здесь.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, Борова, опалення, отопление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Боровая прекращено теплоснабжение.".