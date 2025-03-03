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Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления

Общество 13:14   03.03.2025
Виктория Яковенко
Авария на теплотрассе: где в Харьковской области остались без отопления Фото: Харьковский горсовет

В поселке Боровая прекращено теплоснабжение.

«Ночью в Боровой произошла авария на теплотрассе Боровского коммунального предприятия тепловых сетей», – объяснили в местном поселковом совете.

Там отметили, что коммунальщики оперативно обнаружили место порыва и провели ремонтные работы. Обещают: в ближайшее время подачу тепла в дома жителей возобновят.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказывал, успели ли установить в регионе альтернативные источники, которые планировали, и как распределили 500 млн. государственной субвенции на эти нужды. По его данным, государственную субвенцию уже освоили, в частности этих денег хватило на семь установок. Где их установили – читайте здесь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Боровая прекращено теплоснабжение.".