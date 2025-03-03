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Аварія на теплотрасі: де в Харківській області залишились без опалення

Суспільство 13:14   03.03.2025
Вікторія Яковенко
Аварія на теплотрасі: де в Харківській області залишились без опалення Фото: Харківська міськрада

У селищі Борова припинено теплопостачання.

«Вночі у Боровій сталася аварія на теплотрасі Борівського комунального підприємства теплових мереж», – пояснили у місцевій селищній раді.

Там зазначили, що комунальники оперативно виявили місце пориву і провели ремонтні роботи. Обіцяють: найближчим часом подачу тепла до осель жителів відновлять.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповідав, чи встигли встановити в регіоні альтернативні джерела, які планували, та як розподілили 500 млн державної субвенції на ці потреби. За його даними, державну субвенцію вже освоїли, зокрема, цих грошей вистачило на сім установок. Де їх встановили – читайте тут.

Читайте також: У Deep State повідомили про просування РФ на Харківщині – подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Борова припинено теплопостачання.".