Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

Почти сотню единиц российской техники уничтожили за сутки ВСУ – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:45   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню единиц российской техники уничтожили за сутки ВСУ – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении сообщили в сводке за 4 марта в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки российские оккупанты задействовали 65 дронов-камикадзе, также осуществили 483 обстрела позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в сторону Бочково успешно отражены. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – передают ВСУ.

В течение суток украинские защитники ликвидировали 64 военных РФ, 18 из них – убиты. Кроме того, враг потерял на Харьковском направлении 98 единиц вооружения и спецтехники: две артсистемы, шесть авто, 81 БпЛА, а также 59 укрытий и два места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
02.03.2025, 10:20
Новости Харькова — главное за 4 марта: пожары, обстрел КП, заменили флаг
Новости Харькова — главное за 4 марта: пожары, обстрел КП, заменили флаг
04.03.2025, 12:11
Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план
Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план
04.03.2025, 09:40
Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории
04.03.2025, 06:00
Смертельные пожары в Харькове и области: за сутки погибли две женщины
Смертельные пожары в Харькове и области: за сутки погибли две женщины
04.03.2025, 07:54
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06

Новости по теме:

09:40
Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план
08:12
Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине
10:16
«Постоянно какие-то потери»: ситуация на Волчанском направлении тяжелая – ВСУ
08:10
Четыре атаки оккупантов отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба
07:48
О контратаках ВСУ на Харьковском направлении пишут россияне – ISW

Вы читали новость: «Почти сотню единиц российской техники уничтожили за сутки ВСУ – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении сообщили в сводке за 4 марта в ОТГВ «Харьков».".