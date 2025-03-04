Почти сотню единиц российской техники уничтожили за сутки ВСУ – ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском направлении сообщили в сводке за 4 марта в ОТГВ «Харьков».
«За минувшие сутки российские оккупанты задействовали 65 дронов-камикадзе, также осуществили 483 обстрела позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в сторону Бочково успешно отражены. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – передают ВСУ.
В течение суток украинские защитники ликвидировали 64 военных РФ, 18 из них – убиты. Кроме того, враг потерял на Харьковском направлении 98 единиц вооружения и спецтехники: две артсистемы, шесть авто, 81 БпЛА, а также 59 укрытий и два места для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении сообщили в сводке за 4 марта в ОТГВ «Харьков».".