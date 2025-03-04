Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків”

Україна 11:45   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили у зведенні за 4 березня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби російські окупанти задіяли 65 дронів-камікадзе, також здійснили 483 обстріли позицій захисників України. Дві спроби ворога атакувати в бік Бочкового успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – передають ЗСУ.

Протягом доби українські захисники ліквідували 64 військових РФ, 18 з них – убиті. Крім того, ворог втратив на Харківському напрямку 98 одиниць озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, шість авто, 81 БпЛА, а також 59 укриттів та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Понад п’ять тисяч разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, ситуація на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
03.03.2025, 06:00
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків”
Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків”
04.03.2025, 11:45
ISW: інформація росіян про підготовку наступу на Куп’янськ – фейк
ISW: інформація росіян про підготовку наступу на Куп’янськ – фейк
04.03.2025, 07:29
Новини Харкова — головне за 4 березня: пожежі, обстріл КП, замінили прапор
Новини Харкова — головне за 4 березня: пожежі, обстріл КП, замінили прапор
04.03.2025, 12:11

Новини за темою:

09:40
Машовець: РФ просунулась на Куп’янщині та прагне швидше виконати план
08:12
Понад п’ять тисяч разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, ситуація на Харківщині
10:16
“Постійно якісь втрати”: ситуація на Вовчанському напрямку важка – ЗСУ
08:10
Чотири атаки окупантів відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу
07:48
Про контратаки ЗСУ на Харківському напрямку пишуть росіяни – ISW

Ви читали новину: «Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили у зведенні за 4 березня в ОТУВ “Харків”.".