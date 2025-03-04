Майже сотню одиниць російської техніки знищили за добу ЗСУ – ОТУВ “Харків”
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили у зведенні за 4 березня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти задіяли 65 дронів-камікадзе, також здійснили 483 обстріли позицій захисників України. Дві спроби ворога атакувати в бік Бочкового успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – передають ЗСУ.
Протягом доби українські захисники ліквідували 64 військових РФ, 18 з них – убиті. Крім того, ворог втратив на Харківському напрямку 98 одиниць озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, шість авто, 81 БпЛА, а також 59 укриттів та два місця для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили у зведенні за 4 березня в ОТУВ “Харків”.".