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Пострадал мужчина, есть разрушения инфраструктуры: Синегубов об ударах (фото)

Происшествия 08:55   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал мужчина, есть разрушения инфраструктуры: Синегубов об ударах (фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 5 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.

Накануне утром россияне ударили по Купянскому району. Вылетели окна в домах и авто в результате обстрела города Купянск. Также досталось и Харьковскому району. В 15:30 в Казачьей Лопани КАБ попал по частному дому, пострадал 41-летний мужчина.

«4 марта 23:11 г. Харьков. В результате попадания БпЛА «Шахед» повреждено остекление окон складских помещений, ЛЭП и 3 автомобиля. А также в троллейбусном депо повреждено остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий», – уточнил начальник ХОВА.

Обстрел Харькова 5 марта 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Продолжил терроризировать область враг и ночью. Так вначале «Шахед» прилетел между Змиевом и Бутовкой – обошлось без пострадавших и разрушений.

«01:04 Изюмский р-н, Донецкая ТГ, с. Донец. В результате боевой работы сил ПВО по БпЛА «Шахед» произошло падение обломков, на открытой территории горела трава на площади 1 га.», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.".