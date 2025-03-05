Пострадал мужчина, есть разрушения инфраструктуры: Синегубов об ударах (фото)

Утром 5 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов, которые произошли в течение суток.

Накануне утром россияне ударили по Купянскому району. Вылетели окна в домах и авто в результате обстрела города Купянск. Также досталось и Харьковскому району. В 15:30 в Казачьей Лопани КАБ попал по частному дому, пострадал 41-летний мужчина.

«4 марта 23:11 г. Харьков. В результате попадания БпЛА «Шахед» повреждено остекление окон складских помещений, ЛЭП и 3 автомобиля. А также в троллейбусном депо повреждено остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий», – уточнил начальник ХОВА.

Продолжил терроризировать область враг и ночью. Так вначале «Шахед» прилетел между Змиевом и Бутовкой – обошлось без пострадавших и разрушений.

«01:04 Изюмский р-н, Донецкая ТГ, с. Донец. В результате боевой работы сил ПВО по БпЛА «Шахед» произошло падение обломков, на открытой территории горела трава на площади 1 га.», – добавил Синегубов.