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Ударили по Харькову и Изюмскому району – данные ГСЧС о ночных «прилетах»

Происшествия 08:41   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ударили по Харькову и Изюмскому району – данные ГСЧС о ночных «прилетах»

По информации облуправления ГСЧС в Харьковской области, за сутки в регионе потушили девять пожаров.

Ночью российский беспилотник упал за пределами села Донец Изюмского района. В результате удара загорелась трава на площади 1 га. На данный момент возгорание уже ликвидировали.

Кроме того, напомнили в ГСЧС, накануне поздно вечером оккупанты обстреляли и Харьков.

«Ночью спасатели проводили обследование территории гражданского предприятия в Немышлянском районе Харькова, пораженного вражеским БпЛА. В результате взрыва повреждены здания этого предприятия. Кроме того, причинен ущерб 2 троллейбусам, автобусу и зданиям соседнего предприятия. Пострадавших нет», – написали спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 08:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации облуправления ГСЧС в Харьковской области, за сутки в регионе потушили девять пожаров.".