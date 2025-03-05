Ударили по Харькову и Изюмскому району – данные ГСЧС о ночных «прилетах»

По информации облуправления ГСЧС в Харьковской области, за сутки в регионе потушили девять пожаров.

Ночью российский беспилотник упал за пределами села Донец Изюмского района. В результате удара загорелась трава на площади 1 га. На данный момент возгорание уже ликвидировали.

Кроме того, напомнили в ГСЧС, накануне поздно вечером оккупанты обстреляли и Харьков.

«Ночью спасатели проводили обследование территории гражданского предприятия в Немышлянском районе Харькова, пораженного вражеским БпЛА. В результате взрыва повреждены здания этого предприятия. Кроме того, причинен ущерб 2 троллейбусам, автобусу и зданиям соседнего предприятия. Пострадавших нет», – написали спасатели.