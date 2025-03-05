Вдарили по Харкову та Ізюмському району – дані ДСНС про нічні “прильоти”

За інформацією облуправління ДСНС у Харківській області, за добу в регіоні загасили дев’ять пожеж.

Вночі російський безпілотник упав за межами села Донець Ізюмського району. Внаслідок удару спалахнула трава на площі 1 га. Наразі загоряння вже ліквідували.

Крім того, нагадали у ДСНС, напередодні пізно ввечері окупанти обстріляли й Харків.

“Вночі рятувальники проводили обстеження території цивільного підприємства у Немишлянському районі Харкова, ураженого ворожим БпЛА. Внаслідок вибуху пошкоджені будівлі цього підприємства. Крім того, завдано шкоди 2 тролейбусам, автобусу та будівлям сусіднього підприємства. Постраждалих немає“, – написали рятувальники.