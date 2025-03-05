Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)
Вранці 5 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів, які сталися протягом доби.
Напередодні вранці росіяни вдарили по Куп’янському району. Вилетіли вікна в будинках та авто внаслідок обстрілу міста Куп’янськ. Також дісталося Харківському району. О 15:30 у Козачій Лопані КАБ влучив у приватний будинок, постраждав 41-річний чоловік.
“23:11 м. Харків. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобілі. А також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель”, – уточнив начальник ХОВА.
Продовжив тероризувати область ворог і вночі. Так спочатку “Шахед” прилетів між Змієвом та Бутівкою – обійшлося без постраждалих та руйнувань.
“01:04 Ізюмський р-н, Донецька ТГ, с. Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БпЛА «Шахед»відбулось падіння уламків, на відкритій території горіла трава на площі 1 га.“, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів, які сталися протягом доби.".