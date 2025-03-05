Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)

Події 08:55   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Вранці 5 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів, які сталися протягом доби.

Напередодні вранці росіяни вдарили по Куп’янському району. Вилетіли вікна в будинках та авто внаслідок обстрілу міста Куп’янськ. Також дісталося Харківському району. О 15:30 у Козачій Лопані КАБ влучив у приватний будинок, постраждав 41-річний чоловік.

“23:11 м. Харків. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобілі. А також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель”, – уточнив начальник ХОВА.

Обстріл Харкова 5 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Продовжив тероризувати область ворог і вночі. Так спочатку “Шахед” прилетів між Змієвом та Бутівкою – обійшлося без постраждалих та руйнувань.

01:04 Ізюмський р-н, Донецька ТГ, с. Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БпЛА «Шахед»відбулось падіння уламків, на відкритій території горіла трава на площі 1 га.“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Вдарили по Харкову та Ізюмському району – дані ДСНС про нічні «прильоти»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Солдати РФ, що прорвалися біля Осколу, п’ють воду з калюж – військовий ЗСУ
Солдати РФ, що прорвалися біля Осколу, п’ють воду з калюж – військовий ЗСУ
05.03.2025, 09:42
Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)
Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)
05.03.2025, 08:55
Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків
Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків
05.03.2025, 09:00
Терехов підписав документ з «одним із найефективніших забудовників Європи»
Терехов підписав документ з «одним із найефективніших забудовників Європи»
04.03.2025, 20:28
Вдарили по Харкову та Ізюмському району – дані ДСНС про нічні “прильоти”
Вдарили по Харкову та Ізюмському району – дані ДСНС про нічні “прильоти”
05.03.2025, 08:41

Новини за темою:

08:55
Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)
08:15
П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти
08:49
Вночі окупанти обстріляли комунальне підприємство в Боровій – Синєгубов
10:42
Звірі загинули в екопарку через нічні обстріли росіян (фото)
08:53
Били по Харкову та області: про результати ворожих ударів повідомив Синєгубов

Ви читали новину: «Постраждав чоловік, є руйнування інфраструктури: Синєгубов про удари (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів, які сталися протягом доби.".