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Пожар в частном доме возник из-за обстрела села на Харьковщине (фото)

Происшествия 17:55   05.03.2025
Оксана Якушко
Пожар в частном доме возник из-за обстрела села на Харьковщине (фото)

Россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района из РСЗО, начался пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Произошли разрушения и пожар в частном доме и амбары.

10 пожарных, работавших под постоянной угрозой повторных ударов россиян, быстро ликвидировали пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района из РСЗО, начался пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".