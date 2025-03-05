Пожар в частном доме возник из-за обстрела села на Харьковщине (фото)

Россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района из РСЗО, начался пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Произошли разрушения и пожар в частном доме и амбары.

10 пожарных, работавших под постоянной угрозой повторных ударов россиян, быстро ликвидировали пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.