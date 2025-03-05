Пожар в частном доме возник из-за обстрела села на Харьковщине (фото)
Россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района из РСЗО, начался пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Произошли разрушения и пожар в частном доме и амбары.
10 пожарных, работавших под постоянной угрозой повторных ударов россиян, быстро ликвидировали пожар.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района из РСЗО, начался пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".