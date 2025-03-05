Пожежа у приватному будинку сталася через обстріл села на Харківщині (фото)
Росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району з РСЗВ, почалася пожежа, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Сталися руйнації та пожежа у приватному будинку та комори.
10 вогнеборців, що працювали під постійною загрозою повторних ударів росіян, швидко ліквідували пожежу.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району з РСЗВ, почалася пожежа, повідомили у ДСНС у Харківській області.".