Пожежа у приватному будинку сталася через обстріл села на Харківщині (фото)

Росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району з РСЗВ, почалася пожежа, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сталися руйнації та пожежа у приватному будинку та комори.

10 вогнеборців, що працювали під постійною загрозою повторних ударів росіян, швидко ліквідували пожежу.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.