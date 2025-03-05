Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Пожежа у приватному будинку сталася через обстріл села на Харківщині (фото)

Події 17:55   05.03.2025
Оксана Якушко
Пожежа у приватному будинку сталася через обстріл села на Харківщині (фото)

Росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району з РСЗВ, почалася пожежа, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сталися руйнації та пожежа у приватному будинку та комори.

10 вогнеборців, що працювали під постійною загрозою повторних ударів росіян, швидко ліквідували пожежу.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
П’яного водія, що розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові
П’яного водія, що розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові
05.03.2025, 18:45
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
05.03.2025, 16:27
У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
05.03.2025, 12:12
Майже пів тисячі меддовідок про інвалідність скасували на Харківщині – СБУ
Майже пів тисячі меддовідок про інвалідність скасували на Харківщині – СБУ
05.03.2025, 13:00
«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
05.03.2025, 12:52

Новини за темою:

14:09
Жителі знайшли залишки російського боєприпасу від РСЗВ на Харківщині (фото)
18:57
«Приліт» у п’ятиповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)
15:31
Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото)
14:51
«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему
09:57
У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)

Ви читали новину: «Пожежа у приватному будинку сталася через обстріл села на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 17:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району з РСЗВ, почалася пожежа, повідомили у ДСНС у Харківській області.".