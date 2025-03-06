Четыре атаки: где штурмовали военные РФ на Харьковщине, рассказали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и столько же — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении украинские военные отбили атаки в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник штурмовал неподалеку от Загрызово и получил отпор.
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Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении в течение минувших суток зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, на Купянском – россияне атаковали позиции украинских военных трижды.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и столько же — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".