Четыре атаки: где штурмовали военные РФ на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и столько же — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении украинские военные отбили атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник штурмовал неподалеку от Загрызово и получил отпор.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении в течение минувших суток зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, на Купянском – россияне атаковали позиции украинских военных трижды.