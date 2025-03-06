Чотири атаки: де штурмували військові РФ на Харківщині, розповіли в Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та стільки ж – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку українські воїни відбили атаки в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку супротивник штурмував неподалік Загризового та отримав відсіч.
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Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку протягом минулої доби зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, на Куп’янському – росіяни атакували позиції українських військових тричі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та стільки ж – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".