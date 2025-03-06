Чотири атаки: де штурмували військові РФ на Харківщині, розповіли в Генштабі

Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та стільки ж – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку українські воїни відбили атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник штурмував неподалік Загризового та отримав відсіч.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку протягом минулої доби зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, на Куп’янському – росіяни атакували позиції українських військових тричі.