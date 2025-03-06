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Есть погибший и раненые: об обстрелах Харькова и области сообщил Синегубов

Происшествия 09:04   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Есть погибший и раненые: об обстрелах Харькова и области сообщил Синегубов

Утром 6 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда прилетело в течение суток, а также – какие разрушения зафиксировали вследствие обстрелов.

Накануне днем из-за обстрела из РСЗО в селе Бугаевка загорелся разрушенный частный дом и хозпостройка. А в 13:20 прилетело по Харькову – из-за попадания БпЛА «Молния» повреждено нежилое здание, хозпостройка и два авто.

«15:00 Купянский р-н., Двуречанская ТГ, с. Колодезное. В результате обстрела повреждено здание детского сада», – пишет Синегубов.

Ближе к вечеру досталось и Богодуховскому району. КАБы ударили по открытой местности, обошлось без разрушений и пострадавших. А под утро 6 марта враг вновь ударил по Харькову.

«03:50 г. Харьков. В результате попадания предварительно БпЛА «Герань» повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», – уточнил начальник ХОВА.

Позже, в 05:31, «прилет» зафиксировали в Слатино. Там из-за обстрелов загорелся частный дом, авто, погиб мужчина.

Читайте также: Утренний обстрел Слатино: погиб мужчина, двое раненых, разрушены дома (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда прилетело в течение суток, а также – какие разрушения зафиксировали вследствие обстрелов.".