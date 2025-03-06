Є загиблий та поранені: про обстріли Харкова та області повідомив Синєгубов
Вранці 6 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом доби, а також – які руйнування зафіксували внаслідок обстрілу.
Напередодні вдень через обстріл із РСЗВ у селі Бугаївка спалахнув зруйнований приватний будинок та господарська споруда. А о 13:20 прилетіло по Харкову – через влучення БпЛА “Молния” пошкоджена нежитлова будівля, господарська споруда та два авто.
“15:00 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку”, – пише Синєгубов.
Ближче до вечора дісталося і Богодухівському району. КАБи вдарили по відкритій місцевості, обійшлося без руйнувань та постраждалих. А під ранок 6 березня ворог знову вдарив по Харкову.
“03:50 м. Харків. Внаслідок влучання попередньо БпЛА “Герань” пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням”, – уточнив начальник ХОВА.
Пізніше, о 05:31, “приліт” зафіксували у Слатиному. Там через обстріли зайнявся приватний будинок, авто, загинув чоловік.
Читайте також: Ранковий удар по Слатиному: є загиблий, поранені, зруйновані доми (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Є загиблий та поранені: про обстріли Харкова та області повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом доби, а також – які руйнування зафіксували внаслідок обстрілу.".