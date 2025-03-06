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Є загиблий та поранені: про обстріли Харкова та області повідомив Синєгубов

Події 09:04   06.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загиблий та поранені: про обстріли Харкова та області повідомив Синєгубов

Вранці 6 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом доби, а також – які руйнування зафіксували внаслідок обстрілу.

Напередодні вдень через обстріл із РСЗВ у селі Бугаївка спалахнув зруйнований приватний будинок та господарська споруда. А о 13:20 прилетіло по Харкову – через влучення БпЛА “Молния” пошкоджена нежитлова будівля, господарська споруда та два авто.

“15:00 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку”, – пише Синєгубов.

Ближче до вечора дісталося і Богодухівському району. КАБи вдарили по відкритій місцевості, обійшлося без руйнувань та постраждалих. А під ранок 6 березня ворог знову вдарив по Харкову.

“03:50 м. Харків. Внаслідок влучання попередньо БпЛА “Герань” пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням”, – уточнив начальник ХОВА.

Пізніше, о 05:31, “приліт” зафіксували у Слатиному. Там через обстріли зайнявся приватний будинок, авто, загинув чоловік.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди прилетіло протягом доби, а також – які руйнування зафіксували внаслідок обстрілу.".