Четыре боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 8 марта сообщил, что на фронте в Украине зафиксировали с начала суток 101 боевое столкновение.

На Харьковщине продолжаются четыре боя — и на Харьковском, и на Купянском направлениях.

«Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в том числе по району населенного пункта Должик. На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Сейчас продолжаются два боестолкновения», — проинформировали в ГШ.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские силы продолжают усиливать наступательные операции, в том числе на Купянском направлении, вероятно, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя.