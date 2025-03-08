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Четыре боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб

Фронт 16:59   08.03.2025
Оксана Горун
Четыре боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 8 марта сообщил, что на фронте в Украине зафиксировали с начала суток 101 боевое столкновение.

На Харьковщине продолжаются четыре боя — и на Харьковском, и на Купянском направлениях.

«Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в том числе по району населенного пункта Должик. На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Сейчас продолжаются два боестолкновения», — проинформировали в ГШ.

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Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские силы продолжают усиливать наступательные операции, в том числе на Купянском направлении, вероятно, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 16:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 8 марта сообщил, что на фронте в Украине зафиксировали с начала суток 101 боевое столкновение".