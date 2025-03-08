Live
  • Сб 08.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб

Фронт 16:59   08.03.2025
Оксана Горун
Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 8 березня повідомив, що на фронті в Україні зафіксували з початку доби 101 бойове зіткнення.

На Харківщині тривають чотири бої – як на Харківському, так і на Куп’янському напрямках.

Українські воїни сьогодні відбили три атаки в районі Вовчанська та Петро-Іванівки на Харківському напрямку, два боєзіткнення тривають досі. Ворог завдав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Довжик. На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Наразі тривають два боєзіткнення“, – проінформували в ГШ.

Читайте також: На Харківщині знищили другий м’ясокомбінат тієї ж торгової марки: детально

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські сили продовжують посилювати наступальні операції, у тому числі на Куп’янському напрямку, ймовірно, щоб отримати вигоду з будь-яких негайних і довгострокових наслідків припинення допомоги США Україні на полі бою.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб
Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб
08.03.2025, 16:59
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
07.03.2025, 21:45
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
08.03.2025, 16:11
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
08.03.2025, 11:12

Новини за темою:

08:27
Ворог атакував прикордонне село на Харківщині – Генштаб (мапи)
08:09
Чим закінчилися бої на Харківщині – подробиці від Генштабу
08:22
Дев’ять разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
08:15
П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти
08:12
Понад п’ять тисяч разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, ситуація на Харківщині

Ви читали новину: «Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 16:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 8 березня повідомив, що на фронті в Україні зафіксували з початку доби 101 бойове зіткнення".