Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 8 березня повідомив, що на фронті в Україні зафіксували з початку доби 101 бойове зіткнення.
На Харківщині тривають чотири бої – як на Харківському, так і на Куп’янському напрямках.
“Українські воїни сьогодні відбили три атаки в районі Вовчанська та Петро-Іванівки на Харківському напрямку, два боєзіткнення тривають досі. Ворог завдав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Довжик. На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Наразі тривають два боєзіткнення“, – проінформували в ГШ.
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Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські сили продовжують посилювати наступальні операції, у тому числі на Куп’янському напрямку, ймовірно, щоб отримати вигоду з будь-яких негайних і довгострокових наслідків припинення допомоги США Україні на полі бою.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 16:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 8 березня повідомив, що на фронті в Україні зафіксували з початку доби 101 бойове зіткнення".