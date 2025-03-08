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Весна в зоопарке Харькова: кто уже вышел к людям (фоторепортаж)

Репортаж 14:04   08.03.2025
Елена Нагорная
Весна в зоопарке Харькова: кто уже вышел к людям (фоторепортаж)

На выходных в Харькове — настоящая весна, жители города отдыхают в центре, рассматривая украшения сада Шевченко, и проведывают животных в зоопарке.

Теплую атмосферу в городе запечатлел на фото корреспондент МГ «Объектив».

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лев в зоопарке Харькова

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 14:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На выходных в Харькове — настоящая весна, жители города отдыхают в центре, рассматривая украшения сада Шевченко, и проведывают животных в зоопарке".