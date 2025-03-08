Весна в зоопарке Харькова: кто уже вышел к людям (фоторепортаж)
На выходных в Харькове — настоящая весна, жители города отдыхают в центре, рассматривая украшения сада Шевченко, и проведывают животных в зоопарке.
Теплую атмосферу в городе запечатлел на фото корреспондент МГ «Объектив».
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: весна, животные, зоопарк, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 14:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На выходных в Харькове — настоящая весна, жители города отдыхают в центре, рассматривая украшения сада Шевченко, и проведывают животных в зоопарке".