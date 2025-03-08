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Весна у зоопарку Харкова: хто вже вийшов до людей (фоторепортаж)

Репортаж 14:04   08.03.2025
Олена Нагорна
Весна у зоопарку Харкова: хто вже вийшов до людей (фоторепортаж)

На вихідних у Харкові – справжня весна, мешканці міста відпочивають у центрі, розглядаючи прикраси саду Шевченка, та навідуються до тварин у зоопарку.

Теплу атмосферу в місті зберегла на фото кореспондентка МГ “Об’єктив”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 14:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вихідних у Харкові – справжня весна, мешканці міста відпочивають у центрі, розглядаючи прикраси саду Шевченка, та навідуються до тварин у зоопарку".