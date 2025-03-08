Весна у зоопарку Харкова: хто вже вийшов до людей (фоторепортаж)
На вихідних у Харкові – справжня весна, мешканці міста відпочивають у центрі, розглядаючи прикраси саду Шевченка, та навідуються до тварин у зоопарку.
Теплу атмосферу в місті зберегла на фото кореспондентка МГ “Об’єктив”.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: весна, животні, зоопарк, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 14:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вихідних у Харкові – справжня весна, мешканці міста відпочивають у центрі, розглядаючи прикраси саду Шевченка, та навідуються до тварин у зоопарку".