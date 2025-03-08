Весна у зоопарку Харкова: хто вже вийшов до людей (фоторепортаж)

На вихідних у Харкові – справжня весна, мешканці міста відпочивають у центрі, розглядаючи прикраси саду Шевченка, та навідуються до тварин у зоопарку.

Теплу атмосферу в місті зберегла на фото кореспондентка МГ “Об’єктив”.