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Три рыбака в течение суток провалились под лед на Харьковщине – спасли не всех

Происшествия 18:25   09.03.2025
Оксана Якушко
Три рыбака в течение суток провалились под лед на Харьковщине – спасли не всех

В Харьковской области трое мужчин провалились под лед: один погиб, двоих удалось вытащить живыми, сообщили в ГСЧС.

За сутки произошло 3 случая на водоемах Харьковщины. В селе Малая Даниловка Харьковского района на местном озере под лед провалился и утонул 79-летний мужчина. Спасатели вытащили его тело из-под льда.

На пруду в селе Граково Чугуевского района спасатели вытащили провалившегося под лед 35-летнего мужчину. ГСЧСники на лодке доставили пострадавшего на берег и передали медикам.

Еще одного 70-летнего мужчину удалось спасти из-под льда на Печенежском водохранилище у поселка Старый Салтов. Горе-рыболов провалился под лед на расстоянии 300 метров от берега.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области трое мужчин провалились под лед: один погиб, двоих удалось вытащить живыми, сообщили в ГСЧС.".