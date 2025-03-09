Три рыбака в течение суток провалились под лед на Харьковщине – спасли не всех

В Харьковской области трое мужчин провалились под лед: один погиб, двоих удалось вытащить живыми, сообщили в ГСЧС.

За сутки произошло 3 случая на водоемах Харьковщины. В селе Малая Даниловка Харьковского района на местном озере под лед провалился и утонул 79-летний мужчина. Спасатели вытащили его тело из-под льда.

На пруду в селе Граково Чугуевского района спасатели вытащили провалившегося под лед 35-летнего мужчину. ГСЧСники на лодке доставили пострадавшего на берег и передали медикам.

Еще одного 70-летнего мужчину удалось спасти из-под льда на Печенежском водохранилище у поселка Старый Салтов. Горе-рыболов провалился под лед на расстоянии 300 метров от берега.