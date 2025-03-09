Три рыбака в течение суток провалились под лед на Харьковщине – спасли не всех
В Харьковской области трое мужчин провалились под лед: один погиб, двоих удалось вытащить живыми, сообщили в ГСЧС.
За сутки произошло 3 случая на водоемах Харьковщины. В селе Малая Даниловка Харьковского района на местном озере под лед провалился и утонул 79-летний мужчина. Спасатели вытащили его тело из-под льда.
На пруду в селе Граково Чугуевского района спасатели вытащили провалившегося под лед 35-летнего мужчину. ГСЧСники на лодке доставили пострадавшего на берег и передали медикам.
Еще одного 70-летнего мужчину удалось спасти из-под льда на Печенежском водохранилище у поселка Старый Салтов. Горе-рыболов провалился под лед на расстоянии 300 метров от берега.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: лед, провалились под лед, рыбак;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области трое мужчин провалились под лед: один погиб, двоих удалось вытащить живыми, сообщили в ГСЧС.".