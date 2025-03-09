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Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх

Події 18:25   09.03.2025
Оксана Якушко
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх

На Харківщині троє чоловіків провалилися під кригу: один загинув, двох вдалося витягнути живими, повідомили у ДСНС.

Протягом доби сталися 3 випадки на водоймах Харківщини. Одна особа загинула, ще двох людей вдалось врятувати.

У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері під лід провалився та потонув 79-річний чоловік. Надзвичайники витягли тіло загиблого з-під криги.

На ставку у селі Гракове Чугуївського району рятувальники витягнули 35-річного чоловіка, що провалився під кригу. ДСНСники на човні доправили потерпілого до берега та передали медикам.

Ще одного 70-річного чоловіка вдалось врятувати з-під криги на Печенізькому водосховищі поблизу селища Старий Салтів. Горе-рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині троє чоловіків провалилися під кригу: один загинув, двох вдалося витягнути живими, повідомили у ДСНС.".