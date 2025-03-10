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В Основянском районе Харькова чуть не убили мужчину – полиция

Общество 14:22   10.03.2025
Виктория Яковенко
В Основянском районе Харькова чуть не убили мужчину – полиция Фото: Нацполиция

Сообщение о ссоре в Основянском районе Харькова, в результате которой мужчина получил ножевое ранение, правоохранители получили 7 марта.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт произошел между двумя мужчинами возле одного из домов. Один из них нанес другому ножевое ранение в участок грудной клетки и сбежал.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, спасшая ему жизнь. В результате оперативно-розыскных мероприятий нападавшего установили и задержали. Им оказался 35-летний местный житель», – рассказали в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о ссоре в Основянском районе Харькова, в результате которой мужчина получил ножевое ранение, правоохранители получили 7 марта.".