В Основянском районе Харькова чуть не убили мужчину – полиция
Фото: Нацполиция
Сообщение о ссоре в Основянском районе Харькова, в результате которой мужчина получил ножевое ранение, правоохранители получили 7 марта.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт произошел между двумя мужчинами возле одного из домов. Один из них нанес другому ножевое ранение в участок грудной клетки и сбежал.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, спасшая ему жизнь. В результате оперативно-розыскных мероприятий нападавшего установили и задержали. Им оказался 35-летний местный житель», – рассказали в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о ссоре в Основянском районе Харькова, в результате которой мужчина получил ножевое ранение, правоохранители получили 7 марта.".