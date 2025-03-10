В Основянском районе Харькова чуть не убили мужчину – полиция

Сообщение о ссоре в Основянском районе Харькова, в результате которой мужчина получил ножевое ранение, правоохранители получили 7 марта.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт произошел между двумя мужчинами возле одного из домов. Один из них нанес другому ножевое ранение в участок грудной клетки и сбежал.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, спасшая ему жизнь. В результате оперативно-розыскных мероприятий нападавшего установили и задержали. Им оказался 35-летний местный житель», – рассказали в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.