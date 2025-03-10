В Основ’янському районі Харкова ледь не вбили чоловіка – поліція
Повідомлення про сварку в Основ’янському районі Харкова, внаслідок якої чоловік отримав ножове поранення правоохоронці отримали 7 березня.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт стався між двома чоловіками біля одного з будинків. Один із них наніс іншому ножове поранення в ділянку грудної клітини та втік.
«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції. Потерпілому своєчасно була надана медична допомога, що врятувало йому життя. У результаті оперативно-розшукових заходів нападника було встановлено та затримано. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець», – розповіли у поліції.
Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про сварку в Основ’янському районі Харкова, внаслідок якої чоловік отримав ножове поранення правоохоронці отримали 7 березня.".