В Основ’янському районі Харкова ледь не вбили чоловіка – поліція

Повідомлення про сварку в Основ’янському районі Харкова, внаслідок якої чоловік отримав ножове поранення правоохоронці отримали 7 березня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт стався між двома чоловіками біля одного з будинків. Один із них наніс іншому ножове поранення в ділянку грудної клітини та втік.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції. Потерпілому своєчасно була надана медична допомога, що врятувало йому життя. У результаті оперативно-розшукових заходів нападника було встановлено та затримано. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець», – розповіли у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.